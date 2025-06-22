В Иране заявили об отсутствии утечек радиоактивных материалов
В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, которые атаковали Соединенные Штаты. Об этом сообщила пресс-служба центра ядерной безопасности страны.
«Провели необходимые проверки. Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается. Угрозы для населения нет», — указали в сообщении.
В центре также добавили, что заблаговременно предприняли меры на случай атаки.
Ранее стало известно, что США выпустили с подводных лодок около 30 крылатых ракет Tomahawk при атаке на ядерные объекты Ирана. Под удар попали объекты в Натанзе и Исфахане.
Генсек ООН назвал удары США по Ирану прямой угрозой всему миру
КСИР раскрыл цели утренней атаки Ирана на Израиль
Пранкеры Вован и Лексус начали борьбу с украинскими кол-центрами
Иран потребовал у МАГАТЭ принять меры после атаки США на ядерные объекты
Появились кадры последствий взрыва газа в пятиэтажке в Серове
Захарова раскрыла приоритет России в урегулировании конфликта на Украине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте