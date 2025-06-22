В Иране заявили об отсутствии утечек радиоактивных материалов

В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, которые атаковали Соединенные Штаты. Об этом сообщила пресс-служба центра ядерной безопасности страны.

«Провели необходимые проверки. Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается. Угрозы для населения нет», — указали в сообщении.

В центре также добавили, что заблаговременно предприняли меры на случай атаки.

Ранее стало известно, что США выпустили с подводных лодок около 30 крылатых ракет Tomahawk при атаке на ядерные объекты Ирана. Под удар попали объекты в Натанзе и Исфахане.