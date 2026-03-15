В Иране заявили о готовности защищаться до победного

Аракчи: Иран не просил ни о переговорах, ни о прекращении огня

Иран готов держать оборону столько времени, сколько окажется необходимым. Об этом в беседе с телеканалом CBS заявил министр иностранных дел государства Аббас Аракчи.

«Мы никогда не просили о прекращении огня и даже не просили о переговорах. Мы готовы защищать себя столько, сколько потребуется», — сказал он.

Глава МИД Ирана добавил, что в Тегеране не видят никаких оснований для переговоров с Соединенными Штатами.

«Потому что мы говорили с ними, когда они решили атаковать нас, и это произошло уже во второй раз», — пояснил Аракчи.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме танкеров США и Израиля, а также союзников этих государств. Тегеран руководствуется принципом «око за око».