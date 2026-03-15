Иран заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме США и Израиля
Иран ограничил движение через Ормузский пролив только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников. Об этом сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS Now.
Дипломат объяснил, что Тегеран не перекрывал Ормузский пролив, закрыв его только для врагов Исламской Республики.
«Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности. <…> Могу лишь сказать, что пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров», — сказал он.
Кроме того, Аракчи уточнил, что Иран атакует объекты в странах Персидского залива только в ответ на удары США. Тегеран руководствуется принципом «око за око».
Ранее иранские власти разрешили индийским танкерам проходить через Ормузский пролив, чем уже воспользовались суда Pushpak и Parimal.