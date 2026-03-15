Иран заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме США и Израиля

Иран ограничил движение через Ормузский пролив только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников. Об этом сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS Now .

Дипломат объяснил, что Тегеран не перекрывал Ормузский пролив, закрыв его только для врагов Исламской Республики.

«Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности. <…> Могу лишь сказать, что пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров», — сказал он.

Кроме того, Аракчи уточнил, что Иран атакует объекты в странах Персидского залива только в ответ на удары США. Тегеран руководствуется принципом «око за око».

Ранее иранские власти разрешили индийским танкерам проходить через Ормузский пролив, чем уже воспользовались суда Pushpak и Parimal.