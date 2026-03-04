Администрация Трампа связалась с курдами для организации восстаний в Иране

CNN: ЦРУ вооружит курдские силы для восстаний в Иране

Белый дом ведет переговоры с курдскими оппозиционными силами в Иране, чтобы использовать их для восстаний в республике. Об этом сообщил CNN .

По его данным, ЦРУ вооружает курдов для организации народного восстания в Иране. Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что противостоящие силам безопасности вооруженные курдские группировки могут дать иранским гражданам возможность выйти на протесы в крупных городах.

Один из собеседников CNN добавил, что благодаря курдам США могут посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы исламской республики.

Американское руководство не исключает, что курдские силы могут принять участие в наземной операции на западе страны.

«Мы считаем, что теперь у нас большой шанс», — уточнил каналу один из американских чиновников.

Ранее Трамп провел телефонные переговоры с Масудом Барзани и Бафелем Талабани — лидерами ключевых курдских движений Ирака. Темой беседы стала операция против Ирана и ситуация на Ближнем Востоке.