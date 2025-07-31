В Иране заявили о бессмысленности переговоров с «евротройкой»

Переговоры Ирана с Великобританией, Германией и Францией потеряли смысл, потому что представители европейских стран не способны на эффективные шаги для урегулирования конфликтной ситуации вокруг ядерной программы. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«С европейцами сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут ни отменить санкции, ни сделать что-то еще», — рассказал он журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а российский лидер выразил готовность содействовать поиску решения проблемы ядерной программы Ирана.