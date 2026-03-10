В Иране заявили о 15 тысячах раненных в результате атак США и Израиля

С начала военной операции США и Израиля в Иране ракетными ударами повредили 111 объектов здравоохранения, включая лечебные стационары и станции скорой помощи. Общее число раненых приблизилось к 15 тысячам человек. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщило агентство Tasnim .

После ударов по объектам на территории Ирана, врачи оказали помощь 12 495 пострадавшим, всех их выписали домой. Медики также провели 670 операций, а 1682 раненых остались в стационарах.

«С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тысяч граждан нашего государства получили ранения», — заявили в ведомстве.

Отдельно Минздрав Ирана сообщил о потерях в системе здравоохранения. Ранения получили 12 сотрудников отрасли, еще 72 человека пострадали. Удары повредили 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станцию и 18 машин скорой помощи.

Сегодня американские и израильские военные нанесли по центру Тегерана еще один массированный удар. В результате атаки как минимум один человек погиб, еще 28 получили ранения.