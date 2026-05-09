В Иране сообщили о состоянии Хаменеи после авиаудара США и Израиля

Пострадавший при падении от взрывной волны верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пошел на поправку. Об этом заявил руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни, сообщило агентство Fars.

«В результате он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии», — сказал он.

Хаменеи пострадал во время атаки 28 февраля, когда Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Тогда погибли его отец — аятолла Али Хаменеи — и жена.

Хосейни также добавил, что у Хаменеи имеется небольшая рваная рана за ухом. По его словам, верховный лидер Ирана планирует выступить перед публикой. До этого иранский президент Масуд Пезешкиан сообщал, что встречался с Хаменеи.

Ранее командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции сообщало, что верховный лидер Ирана установит новый порядок управления Персидским заливом. Военно-морские силы КСИР будут контролировать почти две тысячи километров иранского побережья Ормузского пролива и Персидского залива.