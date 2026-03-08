В Иране рассказали, когда объявят имя нового духовного лидера

Имя нового верховного лидера Ирана объявят в ближайшее время. Об этом заявил глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати в интервью телеканалу Al Jazeera .

«Руководящий Ираном Совет экспертов объявит имя нового духовного лидера в ближайшее время», — сказал он.

Хазрати подчеркнул, что заседание совета и процесс избрания нового руководителя должны продемонстрировать единство государства.

Ранее член Совета экспертов Ахмад Хатами сообщил, что в стране уже определили несколько возможных кандидатов на пост верховного лидера и готовы выбрать преемника Али Хаменеи «при первой возможности». При этом он отметил, что решение принимают в условиях военного положения.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично участвовать в назначении нового лидера Ирана. По словам главы Белого дома, наиболее вероятным преемником считается сын убитого аятоллы — Моджтаба Хаменеи. Американский президент раскритиковал эту кандидатуру и заявил, что считает ее неприемлемой.