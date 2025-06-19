В Иране раскрыли, когда прекратят бить по Израилю

В Иране заявили, что прекратят удары, когда Израиль «будет наказан»

Иран прекратит наносить удары по Израилю, когда напавшая сторона «будет наказана». Об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), которое процитировало иранское агентство Mehr .

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — уточнили в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху же дал понять, что удары по Ирану продолжат. ЦАХАЛ напомнил, что проводит историческую операцию, чтобы «изменить лицо Ближнего Востока и облик всего мира».

До этого Израиль обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом. Израильтян предупредили, что обломки ракет опасны для жизни и могут взорваться при движении или контакте.