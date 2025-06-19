Израиль обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Иран впервые с начала конфликта ударил по территории Израиля ракетой с кассетным боеприпасом. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

«Сегодня иранский режим впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом», — отметили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Израильский МИД разместил иллюстрацию, на которой изображен суббоеприпас подобной боеголовки, лежащий на асфальте. Израильтян предупредили, что обломки ракет опасны для жизни и могут взорваться при движении или контакте. Военные предупредили, что одна ракета несет десятки таких суббоеприпасов, и они могут разлететься на большую территорию.

Иран 18 июня впервые атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой баллистической ракетой средней дальности «Саджил». Факт наличия подобного вооружения можно считать серьезной заявкой на победу в конфликте, а Израиль может потерять реноме самого технологичного государства на Ближнем Востоке.