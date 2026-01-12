В Иране подсчитали количество погибших за пять дней беспорядков

РИА «Новости»: в Иране на протестах погибли 500 человек, включая солдат

Число жертв беспорядков в Иране превысило 500 человек. Среди погибших бойцы Корпуса стражей исламской революции, сообщил РИА «Новости» источник в силах безопасности республики.

За последние пять дней, по подсчетам силовиков, погибли более 500 человек, из них 110 бойцов КСИР, правоохранительных органов и дружинников из «Басидж». Еще сотни гражданских получили ранения.

«[Протесты] привели к гибели большого числа людей, находившихся на улицах, в том числе женщин и детей, обычных прохожих, владельцев магазинов, пассажиров общественного транспорта, а также непосредственно самих участников», — рассказал инсайдер.

Беспорядки охватили 31 провинцию Ирана. Участники нападали на владельцев торговых точек, сотрудников транспортных компаний и складов, людей в правительственных учреждениях и полицейских.

Ранее МИД Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи привел в качестве доказательства публикации в СМИ и соцсетях.