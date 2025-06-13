В Иране ограничили интернет

Власти Ирана после атаки Израиля ввели ограничения на интернет. Об этом со ссылкой на Министерство информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики сообщило агентство Fars .

По его данным, ограничительные меры снимут после нормализации ситуации.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ ударил по ключевым ядерным объектам Ирана. В результате погибли как минимум шесть ученых-ядерщиков, а также высокопоставленные военные. Атаке подверглись города Натанз, Хорремабад и Хамадан, пострадали более 90 человек.

Несмотря на начало военной операции Израиля, в Тегеране сейчас спокойная обстановка, сообщили «Известия». Гиды продолжают проводить экскурсии для туристов.