В Иране ограничили интернет

Власти Ирана после атаки Израиля ввели ограничения на интернет. Об этом со ссылкой на Министерство информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики сообщило агентство Fars.
По его данным, ограничительные меры снимут после нормализации ситуации.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ ударил по ключевым ядерным объектам Ирана. В результате погибли как минимум шесть ученых-ядерщиков, а также высокопоставленные военные. Атаке подверглись города Натанз, Хорремабад и Хамадан, пострадали более 90 человек.
Несмотря на начало военной операции Израиля, в Тегеране сейчас спокойная обстановка, сообщили «Известия». Гиды продолжают проводить экскурсии для туристов.
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