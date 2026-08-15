«Ормузский пролив нельзя захватить твитом»: в Иране высмеяли план Трампа

Принять реальность и признать Ормузский пролив иранской территорией посоветовал президенту США Дональду Трампу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади. Свое обращение он опубликовал на странице в соцсети X .

Гарибабади прокомментировал заявление Трампа объявить Ормузский пролив американской территорией после окончательного разгрома Ирана.

«Ормузский пролив нельзя захватить твитом, авианосцем, указом, предвыборной речью. Иран не боится угроз и не склоняется перед демонстрацией силы», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что американские военные потерпели стратегическое поражение и сохранили право Ирана на Ормузский пролив.

«Пролив будет открываться и закрываться только по приказу Ирана, и пока вы не примете реальность поражения и не откажетесь от иллюзий, Иран продолжит блокаду», — подытожил заместитель министра иностранных дел.

О плане объявить Ормузский пролив американской территорией Трамп объявил в ходе выступления в полицейской академии в округе Нассо. Он подчеркнул, что водный проход находится под полным контролем войск США, которые решают, какие суда могут через него пройти.