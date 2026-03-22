В Иране объяснили, для кого открыли проход через Ормузский пролив
Корабли могут проходить через Ормузский пролив по согласованию с Тегераном. Об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави, сообщил местный телеканал «Аль-Алям».
«Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов», — сказал он.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию направить военные корабли в Ормузский пролив для устранения угроз.
Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены обеспечить безопасность и свободу в проливе.