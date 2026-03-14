Трамп попросил союзников прислать военные корабли в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию направить военные корабли в Ормузский пролив. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США скоро обеспечат безопасность и свободу в проливе.

Накануне в Вашингтоне допустили возможность сопровождения танкеров в Ормузском проливе силами Пентагона и союзников. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, раз суда под иранскими и китайскими флагами свободно проходят через акваторию, значит, он не заминирован.