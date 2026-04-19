Требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив — вершина лицемерия Европы. Об этом в социальной сети Х заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о „международном праве“ в верх лицемерия», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать меры, которые предотвратят использование Ормузского пролива в целях военной агрессии против Исламской Республики.

Евросоюз не имеет права поучать Иран соблюдению международных прав, пока сам поддерживает США и Израиль, подчеркнул Багаи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказался об образовании Каллас и заявил, что он училась в плохой советской школе.