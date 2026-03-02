В Иране назначили исполняющего обязанности министра обороны

Исполняющим обязанности министра обороны Ирана стал Маджид ибн Аль-Реза. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи в соцсети X.

Такое решение принял президент страны Масуд Пезешкиан, уточнил он.

По данным МИД Ирана, в ходе защиты страны погибли главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и секретарь Совета по обороне Али Шамхани. В министерстве отметили, что они погибли при защите страны.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи выразил соболезнования их семьям. Он подчеркнул, что погибшие посвятили жизнь служению государству и находились в числе тех, кто обеспечивал безопасность и независимость республики.