В Иране начали подсчет голосов на президентских выборах
Голосование на президентских выборах завершилось в Иране
В Иране завершили прием голосов на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Процесс голосования завершен <…> С наступлением полуночи во всех округах начался процесс подсчета голосов», — отметили авторы сообщения.
Выборы назначили из-за гибели в мае 2024 года в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.
Процедура голосования началась 28 июня. На президентское кресло претендуют четыре кандидата: спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ.