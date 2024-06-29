В Иране начали подсчет голосов на президентских выборах

Голосование на президентских выборах завершилось в Иране

Фото: РИА «Новости»

В Иране завершили прием голосов на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Процесс голосования завершен <…> С наступлением полуночи во всех округах начался процесс подсчета голосов», — отметили авторы сообщения.

Выборы назначили из-за гибели в мае 2024 года в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

Процедура голосования началась 28 июня. На президентское кресло претендуют четыре кандидата: спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ.

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