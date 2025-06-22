В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

В Иране казнили мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщило агентство Nour News .

«Сегодня утром был приведен в исполнение смертный приговор Маджиду Мусаиби, арестованному и преданному суду за шпионаж и сотрудничество с разведкой сионистского режима», — рассказали журналисты.

По данным агентства, агент «Моссада» продавал секретные данные о военных объектах и высокопоставленных лицах Ирана за криптовалюту. Он передавал информацию через израильского шпиона, который работает в одной из стран Персидского залива.

Ранее при атаке Ирана на здание израильской военной разведки и штаб-квартиру «Моссада» погибли офицеры и солдаты Израиля. Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил о намерении атаковать ключевые объекты в Тегеране, в том числе Фордо, где расположены иранские ядерные объекты.