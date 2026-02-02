В Иране анонсировали переговоры с США в ближайшие дни

США и Иран могут начать переговоры в ближайшие дни. Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim .

По его информации, во встрече примут участия министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи заявил, что республика хочет защитить национальные интересы и добиться смягчения санкций.

Агентство Fars сообщило, что переговоры одобрил президент Масуд Пезешкиан, они начнутся в Турции в ближайшие дни.

Ранее республика анонсировала военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности», которые проведет вместе с Россией и Китаем в северной части Индийского океана.