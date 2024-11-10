В Ираке захотели снизить возраст согласия для девочек до 9 лет

Mirror: власти Ирака могут понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет

В Ираке шиитские партии, имеющие большинство в парламенте страны, предложили снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет. Об этом сообщило издание The Mirror .

Издание отметило, что с таким предложением выступили ультраконсервативные шиитские мусульманские партии. Предложенные им изменения могут отменить действие национального «закона о личном статусе».

Местные активисты заявили, что принятие подобного закона «узаконит изнасилование детей», позволив пожилым мужчинам жениться на детях. Кроме того, права женщин будут ограничены — они не смогут развестись с мужем, получить опеку над детьми и наследство.

Законопроект прошел второе чтение в иракском парламенте 16 сентября. В правительстве заявили, что с его принятием страна будет следовать нормам шариата, а молодые люди будут защищены от аморальных отношений.

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