В Ираке разрешили браки с девятилетними девочками

Парламент Ирака принял закон, легализующий религиозные браки с девятилетними девочками. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Поправки, которые принял парламент, дают исламским судам более широкие полномочиями в рамках семейных дел.

Законодательством в Ираке установлен минимальный возраст для вступления в брак в большинстве случаев — 18 лет. Нововведения, однако, предоставят священнослужителям возможность давать собственную интерпретацию исламского права, не исключающего разрешение на брак девочкам в возрасте с девяти лет.

Сторонники закона полагают, что документ теперь соответствует исламским принципам и снизит влияние Запада на культуру Ирака. Противники изменений убеждены, что парламент своим решением подорвал принципы закона о личном статусе, в котором закреплены гарантии для женщин страны.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что председателя Духовного управления мусульман России муфтия Равиля Гайнутдинова, который поддержал идею многоженства, планируют наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.