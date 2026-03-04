В Ираке произошел тотальный блэкаут

Минэнерго Ирака объявило о полном отключении электроэнергии во всех провинциях. Об этом сообщило агентство INA .

«Электросеть полностью отключена во всех провинциях Ирака», — заявили в ведомстве.

Идет расследование, чтобы выяснить причины аварии и восстановить работу электростанций и линий электропередачи.

ЧП произошло на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля нанесли удар по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее ЦРУ США начало поставлять оружие курдам с целью разжечь восстание в Иране. Администрация президента Дональда Трампа провела переговоры с оппозиционерами и лидерами курдов.