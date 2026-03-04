Трамп звонит курдам: кто станет наземной силой США в Иране

Центральное разведывательное управление США снабжает курдские силы оружием, чтобы спровоцировать восстание в Иране. Об этом сообщили CNN источники, знакомые с планом.

По их данным, администрация президента США Дональда Трампа активно вела переговоры с иранскими оппозиционерами и курдскими лидерами в Ираке о военной помощи.

Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают тысячи бойцов, которые действуют вдоль ирано-иракской границы, преимущественно в Иракском Курдистане. В этом месяце Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об ударах по антииранским группировкам в этом регионе.

В КСИР утверждали, что эти курдские группы планировали вторгнуться на территорию Ирана.