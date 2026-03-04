Трамп звонит курдам: кто станет наземной силой США в Иране
CNN: Трамп лично общался с лидерами ключевых курдских движений Ирака
Центральное разведывательное управление США снабжает курдские силы оружием, чтобы спровоцировать восстание в Иране. Об этом сообщили CNN источники, знакомые с планом.
По их данным, администрация президента США Дональда Трампа активно вела переговоры с иранскими оппозиционерами и курдскими лидерами в Ираке о военной помощи.
Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают тысячи бойцов, которые действуют вдоль ирано-иракской границы, преимущественно в Иракском Курдистане. В этом месяце Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об ударах по антииранским группировкам в этом регионе.
В КСИР утверждали, что эти курдские группы планировали вторгнуться на территорию Ирана.
Интересно
Курды — это ираноязычный народ, живущий на Ближнем Востоке. Всего насчитывается около 30 миллионов курдов, из которых более половины проживают в Турции. Большинство из них мусульмане-сунниты.
Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что Трамп может поддержать вооруженные группировки оппозиции в Иране, что позволит таким фракциям выступить в качестве наземной силы Вашингтона. По информации издания, глава Белого дома 1 марта лично созвонился с лидерами ключевых курдских движений Ирака — Масудом Барзани и Бафелем Талабани.