В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии. Об этом сообщил сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки произошли на глубине 45 километров в районе индонезийской провинции Ачех.
«Землетрясение произошло в 15:57 по западно-индонезийскому времени (11:57 по московскому)», — уточнили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве Индонезии.
Жители нескольких районов Северной Суматры рассказали, что ощущали толчки. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. Вероятность цунами в районе сейсмособытия отсутствует.
В индонезийском регионе Горонтало 3 мая произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр залегал на глубине 97 километров.
Спецназовцы группировки «Юг» захватили опорник ВСУ в ДНР
Элитные штурмовики ВСУ бросили психбольную женщину на штурм
Раскрыто опасное последствие редкого секса
Учительницу осудили за совращение школьника в Новой Зеландии
В России призвали защитить детей от непристойных игрушек в стиле аниме
Рост зарплат в России замедлится
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте