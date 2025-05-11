В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии. Об этом сообщил сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли на глубине 45 километров в районе индонезийской провинции Ачех.

«Землетрясение произошло в 15:57 по западно-индонезийскому времени (11:57 по московскому)», — уточнили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве Индонезии.

Жители нескольких районов Северной Суматры рассказали, что ощущали толчки. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. Вероятность цунами в районе сейсмособытия отсутствует.

В индонезийском регионе Горонтало 3 мая произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр залегал на глубине 97 километров.