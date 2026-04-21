В Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Семеру

Не меньше двух извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

Извержения сопровождались плотными выбросами пепла, который достиг высоты в одну тысячу метров над кратером или 4676 метров над уровнем моря.

На фоне возникшего риска выбрасывания вулканом раскаленных камней местные власти ввели для жителей и туристов запрет на приближение к Семеру ближе чем на пять километров.

Ранее стало известно, что в Индонезии началось извержение вулкана Дуконо на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. Он расположен на стыке Австралийской и Тихоокеанской литосферных плит.