Извержение вулкана Дуконо произошло в Индонезии

На индонезийском острове Хальмахера в провинции Северное Малуку зафиксировали извержение вулкана Дуконо. Об этом сообщило местное информационное агентство Antara .

После извержения пепел поднялся на высоту около километра над кратером вулкана и примерно до 2087 метров над уровнем моря.

Катаклизм сопровождали плотные выбросы пепла серого и белого цветов, распространяющиеся в западном направлении.

Власти посоветовали туристам и местным жителям не приближаться к кратеру вулкана в радиусе четырех километров, использовать маски для защиты от попадания вулканического пепла в дыхательные пути. Вулкан Дуконо находится на стыке Австралийской и Тихоокеанской литосферных плит.

Ранее в Индонезии два извержения вулкана Семеру произошли за полтора часа. Из-за выброса раскаленных камней местным жителям запретили подходить к нему ближе чем на пять километров.