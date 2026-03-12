В Индии женщина очнулась по пути на собственные похороны

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина, которую считали мертвой, пришла в себя по пути на собственные похороны. Об этом сообщила газета The Times of India .

В конце февраля медики констатировали смерть мозга у 50-летней жительницы Барели Виниты Шуклы и на карете скорой отправили ее домой. Супруг Кулдип, сопровождавший женщину, успел сообщить родственникам печальную весть и готовился к похоронам. У Виниты не прощупывался пульс, а дыхание практически отсутствовало.

Но на трассе автомобиль угодил в яму, машину сильно тряхнуло. Произошедшее в дальнейшем мужчина назвал чудом.

«Моя жена снова начала нормально дышать. Я позвонил домой и сказал, чтобы все приготовления к прощанию остановили», — рассказал он.

Женщину срочно перевезли в нейрохирургическую клинику. Медики запросили историю болезни Виниты из клиники в Барели. В итоге подтвердилось, что ее мозг действительно не проявлял активности, но затем необъяснимым образом вернулся к жизни. В лимфе пациентки нашли нейротоксины и назначили соответствующее лечение. В понедельник, 9 марта, ее выписали.

«Теперь она не только в сознании, но и разговаривает с нами», — поделился супруг пациентки.

Пока неизвестно, что произошло с Винитой на самом деле. Она внезапно потеряла сознание 22 февраля.

