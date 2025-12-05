Марокканский любовник случайно заживо похоронил француженку

Француженка потеряла сознание на первом свидании в Марокко. Парень решил, что она умерла, и похоронил заживо, сообщила газета The Mirror .

Мина Эль Хуари из коммуны Кадне во Франции познакомилась в интернете с мужчиной из Феса. После нескольких недель переписок они назначили первое свидание у него дома.

Вечер проходил хорошо, пока посреди разговора девушка не потеряла сознание. Шокированный марокканец решил, что она упала замертво, и решил спрятать тело. Не проверив пульс и дыхание, он закопал гостью в своем саду.

Тревогу забили родственники француженки. Полицейские вычислили адрес ее кавалера и провели обыск. К тому времени Эль Хуари уже задохнулась в могиле.

Вскрытие показало, что она страдала от не диагностированного диабета и на свидании впала в кому, которую марокканец принял за внезапную смерть. Его арестовали и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

В России мужчина обстрелял дом тещи, где с четырехмесячным ребенком укрылась его жена. Полиция составила административный протокол.