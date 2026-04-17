В Индии врачи перепутали пациенток и прооперировали не ту женщину

В индийской больнице перепутали двух пациенток и сделали ненужную операцию пожилой женщине, впоследствии она скончалась. Об этом сообщило издание The Times of India .

Врачи-ортопеды начали оперировать 71-летнюю Радхику Деви, готовившуюся к операции на позвоночнике, вместо 82-летней Радхики Сингх, которая ждала замены тазобедренного сустава.

«В результате грубой медицинской халатности женщину частично прооперировали врачи-ортопедами из-за ошибки в установлении личности», — сообщили в материале.

В ходе вмешательства хирурги все же обнаружили ошибку. Они обработали разрезы и отправили пациентку в палату, ничего не сообщив родственникам женщины.

Позднее, через одиннадцать дней, женщине провели необходимую операцию на позвоночнике. Однако из-за многочисленных осложнений она скончалась, не прожив и десяти дней.

Выявить врачебную ошибку удалось только после жалобы внука покойной руководителю медучреждения. Для расследования инцидента создали специальную комиссию, но ее возглавил тот же ортопед, чья команда перепутала пациенток.

После возражений родственников главу комитета заменили. Расследование показало, что хирурги в некоторых отделениях больницы игнорируют протокол идентификации больных.

