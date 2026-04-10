В Индии мужчина утопил семью ради брака с несовершеннолетней

В индийском штате Телангана мужчина утопил в бассейне беременную жену и двух маленьких дочерей, после чего попытался выдать убийство за несчастный случай. Об этом сообщила газета The Times of India .

Житель деревни Пуннелу Мохаммад Азаруддин расправился с семьей 1 апреля. Его супруга ждала третьего ребенка. Следствие установило, что мужчина хотел жениться на несовершеннолетней девушке, но ее родители отказали ему, когда узнали о жене и детях.

План убийства Азаруддин продумал заранее: отключил на ферме камеры наблюдения и свет. После этого столкнул жену и дочерей в бассейн и удерживал их под водой до остановки сердца. Отец погибшей женщины усомнился в версии о несчастном случае и обратился в полицию.

Во время расследования полицейские выяснили, что обвиняемый ранее пытался организовать для жены незаконный аборт. По делу арестовали 10 человек, среди них оказались врачи, медперсонал и владелец аптеки. Еще два медика скрылись. Против главного фигуранта возбудили дело по закону о защите детей от сексуальных преступлений.

