В Индии восхитились снимком Земли, сделанным российским спутником

В Индии высоко оценили опубликованный Роскосмосом снимок Земли, сделанный российским аппаратом «Электро-Л» № 5. India Today назвала фотографию потрясающей и ошеломляющей.

Кадр опубликовали ко Дню Земли 22 апреля. В центре снимка оказался полуостров Индостан, который из космоса выглядит ярко-зеленым на фоне темно-синих вод Индийского океана.

«Индия сияет зеленым светом из космоса на потрясающих снимках российского спутника», — отметили местные журналисты.

Они добавили, что Роскосмос поделился новым ошеломляющим изображением, полученным с гидрометеорологического спутника.

Аппарат «Электро-Л» № 5 был запущен в феврале с космодрома Байконур. Сейчас он работает на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров над экватором Земли.