В Индии учитель заживо закопал сына из-за политики «не более двух детей»

Страх потерять работу из-за политики двух детей в индийском штате Мадхья-Прадеше вынудил школьного учителя и его жену заживо похоронить новорожденного сына в лесном массиве. Об этом сообщило издание The Times of India со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В соответствии с местным законодательством государственные служащие не могут иметь более двух детей. Нарушение этого правила ведет к немедленному увольнению.

Именно поэтому 38-летний учитель Баблу Дандолия и его жена Райкумари оставили новорожденного в лесу 26 сентября.

Трехдневный младенец, ставший уже четвертым ребенком в семье, чудом выжил после того, как местные жители услышали его плач под камнями. Они извлекли ребенка и доставили в больницу.

«Они объяснили, что смогли как-то скрыть рождение третьего ребенка, но боялись увольнения из-за четвертого», — заявил начальник местной полиции.

Изначально пару обвиняли в оставлении в опасности, но после появления видео с закопанным младенцем дело переквалифицировали на покушение на убийство. У учителя и его жены уже есть трое детей — 11-летняя и семилетняя дочери, а также четырехлетний сын.

