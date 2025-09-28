Мать и сын в Саратовской области расправились с ребенком-инвалидом

СК: в Саратовской области опекуны издевались над четырьмя детьми, один убит

Полиция в Саратовской области задержала мать и сына, которые издевались над взятыми под опеку детьми. Один из подопечных умер, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

С 2015 по 2025 год семья оформила опеку над четырьмя детьми. По версии следствия, опекуны вместо заботы физически и эмоционально издевались над подопечными.

Живя в Хвалынском районе, мать вывезла одного из усыновленных с инвалидностью в Балаково, убила и спрятала тело. Затем семья перебралась в город. Органы опеки не проводили плановых проверок, поэтому на исчезновение сироты долго не обращали внимания.

«Лишь в феврале 2025 года женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна, был установлен факт исчезновения малолетнего, после чего обвиняемая скрылась», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Саратовской области Наталья Трошина.

Правоохранители возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве малолетнего, и задержали подозреваемых — 52-летнюю мать и 35-летнего сына. Еще одно уголовное дело о халатности завели против сотрудников органов опеки и попечительства.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге. После исчезновения шестилетнего мальчика полиция задержала его приемную мать.