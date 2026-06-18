В Индии студент умер от сердечного приступа после прыжка с банджи

Times of India: в Индии парень умер от сердечного приступа после прыжка с банджи

В индийском штате Уттаракханд 21-летний студент скончался после прыжка с банджи. Об этом сообщила газета Times of India .

ЧП произошло в окрестностях Сринагара. Лакшья Растоги решил опробовать экстремальный аттракцион, когда вместе с родными возвращался из храма.

После прыжка юноша пожаловался на острую боль в грудной клетке и животе, также у него начались проблемы с дыханием. Родственники сначала доставили его в гостиницу в надежде, что молодому человеку станет лучше. Однако самочувствие студента только ухудшилось.

Вечером его отправили в медицинский центр, но было уже поздно. Медики пытались реанимировать юношу, но вернуть пациента к жизни не удалось. По предварительным данным, он скончался от обморока или сердечного приступа, вызванного физической нагрузкой. Полицейские начали расследование случившегося.

Ранее в Индии мужчина умер после ужина в собственном ресторане. Родственники предположили, что его могли отравить конкуренты.