В Индии мужчина скончался после ужина в собственном ресторане

Правоохранители в Индии расследуют смерть ресторатора, который скончался после ужина в собственном заведении. Об этом написало издание The Times of India .

ЧП произошло в городе Ранчи. Владелец ресторана поужинал в своем заведении, после чего его самочувствие резко ухудшилось. Бизнесмена оперативно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По данным издания, у Сигха были все признаки острого отравления. Родственники ресторатора предположили, что к отравлению приложили руку либо конкуренты, либо персонал заведения. Полиция начала расследование.

