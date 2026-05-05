В Индии спасли мальчика, которого отец за сутки до этого бросил в джунглях

Полицейские из штата Мадхья-Прадеш спасли двухлетнего мальчика, которого накануне отец бросил в джунглях на верную смерть. Об этом сообщила газета The Times of India .

Предположительно, 25-летний мужчина убил мать ребенка, затем сел на мотоцикл, отвез сына в джунгли, высадил его, бросил транспортное средство неподалеку и скрылся. Район кишит дикими животными, и выжить в нем — непростая задача даже для взрослого.

Тело женщины вскоре нашли, а затем задержали и самого подозреваемого в убийстве. Однако он не рассказал полицейским о сыне. Тревогу забили только родные, которых правоохранительные органы решили опросить.

Мальчик почти 20 часов шел один через лес, надеясь найти помощь. Он был настолько измучен голодом и жаждой, что сразу накинулся на еду и питье, предложенные полицейскими. Ребенка госпитализировали. То, что он остался жив, сами спасители считают чудом.

