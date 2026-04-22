Родители 12 часов держали сына в Ганге после укуса змеи

В Индии школьник умер после того, как родители почти 12 часов держали его в реке Ганг после укуса змеи. Об этом сообщил сайт Oddity Central .

После нападения рептилии мальчик сам рассказал родителям об укусе. Однако мама и папа не повезли ребенка к врачам, а обратились к сельскому целителю. Тот посоветовал провести обряд и заявил, что вода священной реки якобы поможет вывести яд из организма.

Мальчика привязали к бамбуковым шестам и опустили в реку, оставив над водой только голову. В таком положении он провел около половины суток.

В больницу ребенка доставили только после того, как он потерял сознание. Врачи уже не смогли ему помочь.

