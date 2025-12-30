В Индии слуги пять лет держали хозяев в плену

Прислуги в Индии пять лет морили голодом хозяина и его дочь-инвалида

Нанятые для ухода за пожилым мужчиной и его дочерью-инвалидом сиделки захватили дом, морили хозяев голодом и не подпускали родных. Правда вскрылась после того, как работодатель умер от истощения, сообщил NDTV .

Бывший сотрудник железной дороги Омпракаш Сингх Ратхор вместе с дочерью-инвалидом в 2016 году переехали в отдельный дом. О них заботилась жена, но когда ее не стало, мужчина нанял супружескую пару Рама Пракаша Кушваху и Рамдеви.

Вместо ухода сиделки захватили лучшие комнаты на верхнем этаже, переселив хозяев на нижний. В течение пяти лет они морили подопечных голодом и не подпускали к ним родных, утверждая, что Ратхор не хотел ни с кем видеться.

Когда 70-летний глава семьи умер от истощения, близким удалось пробраться в дом. Они застали его исхудавшую дочь в критическом состоянии и обратились в полицию.

Ранее в Индии мужчина пытался инсценировать собственную смерть. Он жил на две семьи и хотел остаться с женой, которую выбрал сам.