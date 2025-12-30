В Индии мужчине пришлось притвориться мертвым ради тайной жены

Мужчина в Индии несколько лет жил на две семьи. Устав скрываться, он инсценировал собственную смерть в горах Уттаракханда, но все равно попал в руки полиции, сообщил The Times of Israel .

В феврале 2019 года Манодж Кумар по требованию родителей женился на учительнице в округе Алмора. Они не знали, что за месяц до этого он уже вступил в брак с другой женщиной в Дели. За шесть лет в обеих семьях родились сыновья.

Кумар решил инсценировать смерть, чтобы навсегда остаться с первой женой. Утром 8 декабря он сказал второй супруге, что поехал на собеседование в банк, а сам сбросил скутер в глубокое ущелье и скрылся. Близкие заявили в полицию.

Поиски мужчины заняли 19 дней. Полиция отыскала его скутер и выдвинула несколько версий, от ДТП до нападения животного. В какой-то момент мобильный телефон Кумара внезапно активировался в Дели. По сигналу мужчину нашли в доме первой жены.

«Это не было ни несчастным случаем, ни преступлением, а спланированным действием. Сейчас против него готовятся юридические меры за растрату государственных средств и введение властей в заблуждение», — заявил начальник полиции Алморы Девендра Пинча.

В другой индийской семье произошел разлад из-за приданного. Невеста не выплатила обещанную сумму, за это муж с родственниками заперли ее в комнате с ядовитой змеей.