В Индии родственники мужа пытали девушку ядовитой змеей

Полиция индийского города Канпур обвинила семь человек в попытке убийства девушки из-за спора о приданном. Родственники мужа заперли ее в комнате с ядовитой змеей, сообщило издание India Today .

После свадьбы Решмы и Шахнаваза 19 марта 2021 года семья мужчины так и не получила обещанное приданное, поэтому начала издеваться над девушкой. Недавно она выплатила 1,5 лакха рупий (130,4 тысячи рублей), но этого оказалась мало — недовольные родственники потребовали еще пять лакх (434,6 тысячи рублей).

Так и не получив денег, они 18 сентября заперли невестку в комнате и пустили по водосточной трубе ядовитую змею. Ночью она укусила Решму в ногу. Девушка закричала от боли и позвала на помощь, но услышала только смех за дверью. Ей удалось связаться с сестрой Ризваной. Когда та приехала, потерпевшая находилась в критическом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на непредумышленное убийство. Обвинения предъявили самому Шахнавазу, его родителям, старшему брату, сестре и других родным, в общей сложности семи фигурантам.

