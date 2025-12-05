Обвиняемую в убийстве матери кузбасскую школьницу отправили в СИЗО

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Кемеровский суд для обвиняемой в убийстве матери 14-летней девочки из Прокопьевска. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве напомнили, что против школьницы завели уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц, так как девочке помогал ее 16-летний знакомый.

По версии следствия, подростки расправились с женщиной в квартире дома на Институтской улице. В ходе возникшего скандала несовершеннолетние схватились за ножи и нанесли матери школьницы несколько ударов.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Подростки спрятали труп в подвале дома, где его нашел сожитель погибшей.

О задержании 14-летней школьницы и ее 16-летнего знакомого стало известно в минувшую среду, 3 декабря. Следователи заявили, что установили причастность несовершеннолетних к убийству 36-летней женщины.