В Индии разгорелся дипломатический скандал из-за убийства канадца

Канадское руководство выдворило из Индии шесть дипломатов, в число которых входил верховный комиссар. Их выслали в связи с расследованием убийства сикхского активиста и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара, сообщила пресс-служба МИД Канады.

По данным дипведомства, связанные с индийским правительством агенты вели кампанию против канадцев. В противоправных действиях были замешаны индийские дипломаты и консульские работники, уточнили в пресс-службе. Решение об их выдворении власти приняли после отказа сотрудничать со следствием, отметили в МИД Канады.

Индийское правительство опровергло эту информацию и обвинило премьер-министра Канады Джастина Трюдо в преднамеренном очернении государства. МИД Индии выслал исполняющего обязанности верховного комиссара и пять других канадских дипломатов.

Ранее Россия выдворила шесть сотрудников британского посольства. ФСБ сообщила о том, что дипломаты проводили в Москве разведывательно-подрывную работу.