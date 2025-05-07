«Бессмертный полк» пронес по улицам Нью-Дели 80-метровую георгиевскую ленту

В Нью-Дели прошла акция «Бессмертный полк», участниками которой стали индийцы, родственники которых сражались в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

К акции присоединились несколько сотен местных жителей. Они вышли на улицы столицы с длинной георгиевской лентой, длиной 80 метров. Люди держали плакаты своих родственников, участвовавших в войне.

«Для меня это возможность вспомнить о моем дедушке, почтить его память и сказать слова благодарности за то, что он делал», — рассказал один из участников Ритха Сита.

Он отметил, что впервые принял участие в такой акции и выразил надежду, что на следующий год ее снова проведут.

«Бессмертный полк» — это общенародная акция, объединяющая людей в России и за рубежом для сохранения памяти о героях и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые ее провели 9 мая 2012 года в Томске благодаря местным журналистам, а уже через год мероприятие стало общероссийским движением.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему в Роспатенте. Она представляет собой красную звезду с белым изображением Георгия Победоносца и названием акции.