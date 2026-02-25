В Индии притворившийся экстрасенсом убийца привел полицию к телу жертвы

В Индии притворившийся экстрасенсом убийца ребенка привел поисковиков и правоохранителей к телу своей жертвы. Об этом сообщила газета Times of India.

По версии следствия, обвиняемый Карамвир Сингх в январе 2019 года представился медиумом и присоединился к группе, которая занималась поисками пропавшей накануне девочки.

Спустя сутки Сингх указал на место рядом с железнодорожной линией Нарела, где в заброшенном строении нашли тело ребенка.

В дальнейшем у правоохранителей оказались записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие, что именно «экстрасенс» уводил девочку из кондитерской в направлении станции.

Мужчину задержали, после чего он указал полиции на местонахождение вещественных доказательств преступления. При этом обвиняемый утверждал, что обладает магическими способностями и получил информацию паранормальным путем. Суд не принял эти доводы.

Ранее стало известно, что восьмилетнюю девочку зверски убили для ритуала в Индии.