В Индии полицейские поймали голубя с угрожающей запиской

Сотрудники полиции в индийском городе Джамму поймали голубя с угрожающей запиской. Об этом сообщила газета The Indian Express .

Предположительно, птица прилетела из-за рубежа. Авторы материала отметили, что иногда Пакистан отправляет в направлении Индии воздушные шары, флаги и голубей с разными посланиями. Но это первый случай, когда записка содержала прямые угрозы.

Текст написали на урду и английском языке. Послание предупреждало о теракте на станции Джамму. Произошедшее вынудило полицию усилить меры безопасности. Охрана вокзала перешла в режим повышенной готовности.

Ранее Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня. Стороны конфликта пообещали воздерживаться от атак и враждебных актов.