В Индии поймали тигра-людоеда

Последние дни тигра неоднократно видели рядом с жилищами людей. До этого 5 декабря хищник насмерть загрыз 60-летнюю жительницу поселка Далюнгадж Урмилу Деви, собиравшую корм для скота.

Местные жители пожаловались властям. Департамент лесного хозяйства начал поисковую операцию, направив в район группу специалистов. Они установили ловушки в местах, где тигр мог появиться, а потом начали нести круглосуточное дежурство. Хищника поймали утром 16 декабря.

«После нескольких дней непрерывного наблюдения операция увенчалась успехом около 4 часов, когда тигр был усыплен транквилизатором, а затем надежно помещен в клетку сотрудниками департамента», — говорится в материале.

Животное осмотрели и перевезли в тигровый заповедник Корбетт.

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд леопарды стали реальной угрозой для людей, так как они утратили страх перед человеком и предпочитают нападать на жителей деревень.