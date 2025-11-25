Леопарды в Индии привыкли к охоте на людей и разжирели

Леопарды в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд настолько приспособились к соседству с людьми, что перебрались с лесных территорий на плантации сахарного тростника. Об этом написало издание Economic Times .

Как отмечают специалисты по дикой природе, животные годами живут среди сельхозугодий и практически утратили природные инстинкты. Многие из них стали крупнее обычного — вес отдельных особей достигает 85 килограммов, у некоторых стерты клыки и даже сформировались жировые складки на животе.

Биологи говорят, что львиная доля таких хищников больше не испытывает страха перед человеком и предпочитает легкую добычу, в том числе нападая на беззащитных жителей деревень.

Леопарды, которых признают утратившими способность к самостоятельному существованию в дикой природе, становятся реальной угрозой для населения. Из-за этого власти вынуждены регулярно отлавливать их и отправлять в зоопарки. Однако проблема стала массовой. Только в районе Бийнор с 2023 года зарегистрировано 35 смертельных нападений на людей. Восемь десятков деревень в регионе официально признали зонами повышенной опасности.

При этом механизмы решения проблемы перестали работать. Переселение в заповедники больше не помогает — звери преодолевают десятки километров, чтобы вернуться на привычные тростниковые заросли, которые дают им идеальное укрытие. Ситуацию усложняет и нехватка территории. В резерватах значительно увеличилась численность тигров, и они вытесняют леопардов на сельхозземли, где те буквально живут бок о бок с людьми.

Ранее в индонезийском городе Бандунг леопард проник в отель и поджидал постояльцев у номера. На попытки приблизиться к нему животное реагировало агрессивно.