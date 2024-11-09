В Индии подросток проглотил 65 инородных предметов и умер

Times of India: подросток умер, когда из его желудка извлекли 65 предметов

В Дели подросток умер после того, как хирурги достали из его желудка 65 инородных предметов. Об этом сообщила газета The Times of India .

В октябре юноша почувствовал, что ему трудно дышать и у него болит живот. Две недели врачи не могли поставить молодому человеку правильный диагноз. Лишь после этого ему провели УЗИ и нашли множество предметов, которых не должно было быть в желудке.

Во время операции хирурги извлекли 65 батареек, звеньев цепей, бритвенных лезвий и винтов. Однако организм подростка не справился с пережитым.

Зачем он это сделал, так и осталось тайной. У родителей подросток был единственным ребенком.

Ранее в Новосибирске из желудка девушки извлекли волосяной ком в 35 сантиметров.