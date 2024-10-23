Хирурги извлекли из желудка россиянки 2 кг волос

В Новосибирске врачи достали волосяной ком в 35 см из желудка девушки

В Новосибирске хирурги городской клинической больницы № 25 прооперировали 19-летнюю пациентку, достав у нее из желудка более двух килограммов волос. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Длина волосяного кома составила 35 сантиметров. Девушку госпитализировали с жалобами на рвоту.

«Любая принятая пища выходила вместе с рвотой, наблюдалось ухудшение состояния из-за истощения, так как безоар полностью заполнил желудок. В данном случае наша девочка употребляла волосы в течение трех лет», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Никита Комков.

По его словам, пока пациент способен нормально питаться заболевание может проходить бессимптомно. Госпитализированной девушке сделали УЗИ и ФГДС, подтвердившие наличие трихобезоара в желудке.

Это инородное тело формируется из переплетенных волос или шерсти с примесью слизи и пищевых частиц. Это заболевание еще называют синдромом Рапунцель.

Комков добавил, что образованию безоара способствуют вредная привычка и наличие психологических проблем.

Несколько лет назад пациентку с таким редким диагнозом прооперировали в Подмосковье.